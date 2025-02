Una nuova droga è stata scoperta a Pordenone. Si tratta della Purple Drunk, un mix tra sciroppo per la tosse, a base di codeina, e gazzosa. Il mix produce nell’assuntore una forte sensazione di sballo.La polizia ha arrestato due giovani mentre, a Pordenone, stavano cedendo lo stupefacente. Entrambi sono stati trovati anche in possesso di una modica quantità di hashish. Sono stati condotti in carcere.