Scivola in un dirupo, morta escursionista

Tragedia nel primo pomeriggio sulle Prealpi Giulie, nel territorio del comune di Taipana. Una escursionista ha perso la vita dopo essere caduta accidentalmente in un dirupo, a 1400 metri di quota. La vittima è scivolata mentre scendeva dalla Punta di Montemaggiore, affrontando il sentiero 742.

L’allarme è scattato attorno alle 13. La donna era in compagnia di altri 14 escursionisti che non hanno potuto far altro che lanciare l’allarme al Nue 112, dopo aver visto la compagna precipitare in un canalone dove già in passato si erano verificati altri incidenti mortali.

Sul posto si sono diretti immediatamente i tecnici del soccorso alpino, i vigili del fuoco, i militari della guardia di finanza e i sanitari dell’Elisoccorso. Il corpo è stato individuato dall’alto e raggiunto con il verricello dai soccorritori, che non hanno potuto far altro che constatare il decesso e attivare la richiesta per il nulla osta e la rimozione della salma.

L’elicottero è poi sceso al campo base di Campo di Bonis per imbarcare altri tre tecnici e verricellarli anch’essi in quota per le operazioni di recupero della salma, avvenuto dopo il via libera del magistrato con il secondo mezzo dell’elisoccorso regionale.

Le cause e la dinamica della caduta sono ora al vaglio degli uomini delle fiamme gialle che hanno raccolto le testimonianze dei membri della comitiva.