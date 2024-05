Scivola sul Mangart, morto un austriaco di 54 anni

Un cittadino austriaco di 54 anni ha perso la vita oggi sul Monte Mangart. L’uomo, originario di Ossiach, aveva appuntamento con due amici a Tarvisio ma non si è presentato. Subito sono scattate le ricerche alle quali ha partecipato nella tarda mattinata anche la stazione di Cave del Predil del Soccorso Alpino, allertata dal centro di Polizia Internazionale di Thörl – Maglern. Dopo qualche ora è stata ritrovata la sua automobile nei pressi del rifugio sul versante sloveno del Monte Mangart. Nel primo pomeriggio l’uomo è stato ritrovato senza vita alla base del canalone nord della montagna, nei pressi della via ferrata che conduce alla via normale al Mangart, dalle squadre del Soccorso Alpino Sloveno. È probabile che stesse percorrendo quel canale, quando è caduto. Dalle prime informazioni, pare trattarsi di persona nota ed esperta del mondo alpinistico austriaco. I soccorritori del Friuli Venezia Giulia, una quindicina, stavano nel contempo osservando a distanza i canaloni basali del massiccio, in attesa di un miglioramento per procedere con l’elicottero. Il recupero della salma è in corso.