Scivola sul ghiaccio e rimane intrappolato, soccorso escursionista in ipotermia

Doppio intervento tra Lusevera e Chiusaforte oggi pomeriggio per soccorrere due escursionisti scivolati su della neve oramai ghiacciata. Il primo ad essere stato aiutato è stato un 26enne della Bassa Friulana, scivolato a 1320 metri di quota mentre stava percorrendo il sentiero del Monte Zaiavor. Il giovane, impossibilitato a muoversi, è stato recuperato dal Soccorso Alpino trasportato con l’elisoccorso regionale all’ospedale di Tolmezzo per ipotermia. Simile anche l’intervento portato a termine sulla strada che conduce ai Piani del Montasio. Qua, è stato recuperato un 59enne, sempre della Bassa, che si era procurato la frattura di una caviglia scivolando lungo un tratto in discesa ghiacciato.. L’uomo è stato poi recuperato con la barella da neve e poi riportato a valle.