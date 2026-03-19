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Cronaca

Scivola sul ghiaccio, Stefano muore dopo un volo di 200 metri

La vittima era il presidente del Gruppo Montagna di Fiume Veneto.
Alberto Comisso
Autore: Alberto Comisso

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Doveva essere un’escursione spensierata, una delle tante gite insieme, tra le montagne del Friuli Occidentale. Invece si è trasformata in tragedia che è costata la vita, questa mattina, ad un esperto come l’istruttore Stefano Brusadin, presidente del Gruppo Montagna di Fiume Veneto.

Due amici, un’unica passione: esplorare le cime dei nostri monti. Questa mattina Mauro Zucchet e Stefano Brusadin, approfittando della giornata di sole, avevano deciso di salire sopra Poffabro, a quota 1300 metri, per cimentarsi in un’altra avventura. Erano ben equipaggiati. Partiti da Casera Valine i due si sono avventurati lungo un percorso affascinante e allo stesso tempo impegnativo. L’ultima neve caduta si era trasformata, per gran parte, in fango ma il brusco abbassamento delle temperature di notte fa sì che, alcuni tratti, restino ghiacciati.

A guidare l’escursione era Brusadin, a pochi metri da lui c’era l’inseparabile amico Zucchet, vigile del fuoco in pensione da un anno. Quest’ultimo, all’improvviso in prossimità di Casera Salinchiet, ha visto il compagno scivolare in prossimità di un tornante ghiacciato. Un volo di 200 metri, nel vuoto, al termine del quale Brusadin è finito dentro un canalone, sbattendo ripetutamente contro rocce e detriti.

Zucchet ha provato a chiamare più e più volte l’amico, senza però ricevere risposta. A quel punto, non senza difficoltà, è riuscito a mettersi in contatto con i soccorsi. Al campo sportivo di Poffabro sono giunte ambulanza, squadre del soccorso alpino, i vigili del fuoco e l’elisoccorso. Dopo diversi sorvoli, il velivolo sanitario è riuscito ad individuare Brusadin. Nel frattempo due tecnici del soccorso alpino si erano calati con le corde per più di 90 metri, nel tentativo di avvicinarsi il più possibile a Stefano. Quando l’equipe dell’elisoccorso l’ha raggiunto, il 65enne, che risiedeva a Porcia, era morto. La salma è stata messa a disposizione dell’autorità giudiziaria. Sul posto sono intervenuti i carabinieri.

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