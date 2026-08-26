Scomparsa da Porcia, ore di apprensione per Desirè Costa

Ore d’apprensione, nel Friuli Occidentale, per la scomparsa di Desirè Costa, 18 anni, residente a Porcia. La Prefettura di Pordenone ha attivato il Piano provinciale per le ricerche delle persone scomparse. La ragazza è alta162 centimetri, pesa 55 chili, ha una corporatura normale, occhi marroni e capelli neri con extension nere. Un elemento utile all’identificazione è costituito anche da un tatuaggio con quattro puntini sulla mano, situato vicino al pollice.

Le autorità invitano chiunque sia in possesso di informazioni utili, in merito alla scomparsa, a mettersi in contatto con le forze di polizia.