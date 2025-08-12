Scomparsa sul Monte Grisa, la 25enne Giulia Bonin trovata morta

Si è conclusa tragicamente la ricerca di Giulia Bonin, la 25enne triestina scomparsa da casa domenica 10 agosto. Il corpo della giovane è stato ritrovato senza vita nella notte sul Monte Grisa, una zona che la ragazza era solita frequentare. Le operazioni di recupero, che hanno visto impegnate le squadre del Soccorso Alpino, dei Vigili del Fuoco e della Polizia di Stato, si sono concluse poco dopo la mezzanotte.

L’allarme era scattato nel pomeriggio di lunedì, quando la madre, non riuscendo a mettersi in contatto con la figlia, ne aveva denunciato la scomparsa alla Questura. A quel punto, è stato attivato il piano di ricerca coordinato dalla Prefettura. Le prime indagini avevano confermato la presenza della ragazza in zona già dalla mattina, grazie a una cella telefonica che aveva agganciato il suo cellulare. Fondamentale per le ricerche è stato anche il ritrovamento casuale della sua borsetta da parte di due passanti, che ha permesso di concentrare le ricerche nell’area del Monte Grisa.

Il corpo di Giulia è stato individuato intorno alle 23:00 da una squadra del Soccorso Alpino, a circa dieci metri dalla strada Napoleonica, in una zona boschiva dove era rimasto fermato da alcuni alberi. Per il recupero, la salma è stata adagiata in un toboga e calata con l’autoscala dei Vigili del Fuoco, in un’operazione che ha visto la partecipazione di sette tecnici del soccorso alpino.