Non è mai arrivata a scuola, si cerca la 15enne Michelle

La Polizia di Stato ha avviato una ricerca per ritrovare Nana Michelle Agyemang, una ragazza di 15 anni di Roveredo in Piano (PN). La giovane, nata il 27 novembre 2008 in Ghana, è uscita di casa la mattina del 20 maggio per andare a scuola, ma non vi è mai arrivata e non è più tornata a casa.

Nana Michelle è alta 1,75 m, pesa 60 kg, ha occhi neri e capelli rasta di colore nero. Non ha tatuaggi né segni particolari. Chiunque abbia informazioni sulla scomparsa di Nana Michelle è pregato di contattare le forze di polizia.