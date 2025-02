Scomparsa nel 2021: trovato lo scheletro di una 70enne

Dramma della solitudine ad Aquileia. Il cadavere scheletrificato di una donna – Rosanna Di Gallo, 70enne originaria di Chiusaforte ma di fatto senza fissa dimora – è stato trovato nel tardo pomeriggio di ieri in aperta campagna, nella zona a Sud di Aquileia, alle foci del fiume Natissa. Ad accorgersene sono stati due agricoltori che, in quella zona, stavano effettuando delle operazioni di disboscamento dopo la recente acquisizione di quell’appezzamento, una volta del Demanio, da parte dell’azienda agricola Calligaris. Lo scheletro era posizionato a terra, vicino tra i resti di una baracca, rottami vari e un’auto dove, da tempo, la donna aveva deciso di vivere nella più totale solitudine. I due agricoltori hanno subito chiamato uno dei titolari dell’azienda per la quale lavorano. Sul posto sono giunti i carabinieri insieme al medico legale. I primi accertamenti hanno escluso si potesse trattare di morte violenta. Il decesso, riconducibile ad almeno due anni fa – la donna era stata vista per l’ultima volta nel 2021 – sarebbe avvenuto per cause naturali. I resti umani sono stati raccolti e portati nella camera mortuaria dell’ospedale di Palmanova.