Scomparsi due sedicenni da Udine e Porcia, famiglie in ansia

Da lunedì scorso, 31 marzo, non ha più fatto ritorno nella sua casa di Udine Giorgia S., una ragazza che la famiglia sta invano tentando di rintracciare senza alcun esito, visto che il suo telefono risulta sempre spento e i messaggi non ricevono risposta. La giovane potrebbe trovarsi in Friuli, ma non è escluso che si sia diretta in Veneto su un treno, verso Padova, dove ha alcuni amici.

Giorgia è alta circa 1 metro e 70 centimetri. Ha occhi azzurri, capelli scuri lunghi con frangetta e ciuffi viola. Al momento del suo allontanamento indossava un paio di jeans larghi, una canottiera bianca, un giubbotto nero di pelle e sneakers nere. Con sé portava anche una borsa nera in pelle con teschi e borchie.

La famiglia della giovane ha denunciato la sua scomparsa ai carabinieri e le forze dell’ordine sono già all’opera per tentare di rintracciare la ragazza. Sempre ai militari dell’arma è stata denunciata anche la scomparsa di Mario Constantin Stefu, anche lui di 16 anni, scomparso da Porcia mercoledì pomeriggio (2 aprile). Il ragazzo, nato in Romania ma residente nel comune friulano, si sarebbe allontanato volontariamente dalla propria abitazione, facendo perdere le proprie tracce. Al momento della scomparsa, indossava un maglione color panna, jeans grigi, scarpe nere e rosse con bordature bianche e portava con sé uno zaino verde. Mario è alto 1,85 m, pesa circa 80 kg, ha capelli e occhi scuri e un pizzetto.

Per entrambi i casi, le Forze dell’Ordine hanno attivato il Piano ricerche persone scomparse e chiedono la collaborazione della cittadinanza. Chiunque abbia informazioni utili sui due adolescenti è invitato a contattare le autorità per contribuire alle ricerche.