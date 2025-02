Scomparsi in Friuli due influencer, probabilmente nella zona di Claut

Due influencer pugliesi sono dati per dispersi sui monti del Friuli, probabilmente nella zona di Claut. Da alcune ore sui social circola un messaggio, in particolare nei gruppi di appassionati di montagna in Friuli Venezia Giulia. “Appello urgente – dice il messaggio – Stiamo cercando Michele D’Alessio e Rossella Del Console, due influencer di Bari che viaggiano a bordo di un van ‘camperizzato’ ACM anni ’80, bianco e giallo, in compagnia del loro Golden Retriever. Ultima posizione nota zona nord Italia, vicino Claut. Chiunque li abbia visti o abbia informazioni utili, anche il più piccolo dettaglio può fare la differenza”. La pagina Instagram dei due influencer è Vangolden e nell’ultimo post pubblicato i ragazzi scrivono “la ruota del camion fuma”. La denuncia della loro scomparsa è stata presentata stamattina al comando provinciale dei carabinieri di Trieste, dove abita il fratello di Michele, Davide D’Alessio. “Hanno avviato la procedura d’urgenza e effettueranno verifiche anche tramite cellule telefoniche: i loro telefoni non sono attivi e ci insospettisce che da giorni non postino nulla”, ha spiegato Davide.