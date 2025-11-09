Scomparsi padre e figlio da Cervignano: ricerche in corso

Sono ore di apprensione a Cervignano del Friuli per la scomparsa di un padre e di un figlio, di 74 e 35 anni. I due si erano allontanati nella giornata di ieri, diretti al centro commerciale Tiare di Villesse, ma non hanno più fatto ritorno. Le ricerche, avviate oggi, si stanno concentrando su Trieste. Poche decine di minuti fa, infatti, gli accertamenti sulle telecamere di sorveglianza hanno rilevato l’auto nel capoluogo regionale, dove sono in azione le forze dell’ordine. Durante la giornata, invece, l’attenzione era puntata nella zona compresa tra Ruda e Joannis, dove l’ultima cella telefonica ha agganciato i loro dispositivi intorno a mezzanotte. Sul posto è stato allestito un campo base nell’area sportiva di Ruda e per tutto il pomeriggio sono entrate in azione le squadre di soccorso assieme all’elicottero regionale e a quello dei vigili del fuoco di Venezia.