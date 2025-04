Scomparso a Porcia il 16enne Mario Constantin Stefu: appello per le ricerche

Proseguono le ricerche di Mario Constantin Stefu, 16 anni, scomparso da Porcia (PN) nel pomeriggio del 2 aprile 2025. Il ragazzo, nato in Romania il 28 aprile 2008 e residente nel comune friulano, si sarebbe allontanato volontariamente dalla propria abitazione, facendo perdere le proprie tracce.Al momento della scomparsa, indossava un maglione panna con la scritta “TIME FOR HIKING”, jeans grigi, scarpe nere e rosse con bordature bianche e portava con sé uno zaino verde. Mario è alto 1,85 m, pesa circa 80 kg, ha capelli e occhi scuri e un pizzetto.Le Forze dell’Ordine hanno attivato il Piano ricerche persone scomparse e chiedono la collaborazione della cittadinanza. Chiunque abbia informazioni utili è invitato a contattare le autorità per contribuire alle ricerche.