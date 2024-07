Scomparso in mare, si continua a cercare un uomo

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Proseguono senza sosta le ricerche dell’uomo che da ieri sera, poco dopo le 20, risulterebbe disperso in mare a Lignano.

Il bagnante, secondo quanto riferito da due turisti, era in acqua, a 400 metri dalla riva, quando, dopo essere andato in affanno, avrebbe cominciato a sbracciarsi chiedendo aiuto. Subito dopo sarebbe scomparso.

Sulla base delle segnalazioni e della testimonianze raccolte, sono scattate le ricerche da parte dei militari della Guardia Costiera e dei vigili del fuoco. Sono intervenuti anche i carabinieri della locale stazione, che hanno perlustrato il bagnasciuga, all’altezza dell’ufficio 15, alla ricerca di eventuali effetti personali dell’uomo. Gli esiti sono stati negativi.

In questo momento, come ha fatto sapere la Capitaneria di Porto, sono ancora in corso le ricerche nell’ambito delle attività istituzionali ordinarie. Questo perché la segnalazione della scomparsa del bagnante non è stata confermata e non è stata ancora presentata alcuna denuncia.

La gestione dell’attività resta in capo alla Guardia Costiera. I vigili del fuoco, che avevano messo in campo uomini e mezzi, rimangono a disposizione di eventuali ulteriori ricerche.