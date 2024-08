Scomparso da San Quirino, Lowri si troverebbe in Austria

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Sono state interrotte le ricerche di James David Lowri, il 46enne di Sedrano di San Quirino di cui non si hanno più notizie da lunedì pomeriggio. L’indicazione della cella telefonica agganciata ha permesso di geolocalizzare l’uomo in Austria. Pertanto, in questo momento, non avrebbe senso proseguire le ricerche a Cordenons dov’è stato localizzato il suo furgone nel parcheggio della piscina comunale di via Cortina.

Dello spostamento oltreconfine di Lowri è stata avvisata la polizia austriaca. Resta da capire con quali mezzi il 46enne abbia lasciato l’Italia e con chi. E’ plausibile, infatti, che se ne sia andato in compagnia di qualcuno.

Stop alla ricerche, quindi, almeno in Italia. Ricerche erano proseguite senza sosta e che non si erano fermate nemmeno durante la notte. Era stato allestito nella sede della protezione civile di Cordenons il campo base dei vigili del fuoco, con tanto d’impiegato di unità speciali con il compito di scandagliare i corsi d’acqua della zona. Lunedì l’uomo sarebbe dovuto andare a prendere la compagna in aeroporto, di rientro da una breve vacanza proprio nell’isola.

All’aeroporto l’uomo, però, non è mai arrivato. E tanto meno ha mai risposto alle numerose telefonate sul suo telefono cellulare. La compagna, una volta arrivata a casa grazie ad un familiare, ha trovato la porta spalancata e alcune tracce di sangue a terra. Ma di lui nemmeno l’ombra.

Come atto dovuto, la Procura di Pordenone, oltre a disporre il sequestro penale dell’immobile, ha aperto un fascicolo per persona scomparsa.