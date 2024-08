Scomparso da domenica: trovata la moto di Businaro

E’ stata trovata oggi pomeriggio, in località Avaris di Socchieve, la Yamaha di Davide Businaro, il 50enne di Casarsa della Delizia che era uscito domenica per fare un giro in moto ma non ha mai fatto rientro a casa.

Sulla sella della due ruote era ancora appoggiato il casco.

Si stringe, quindi, il campo delle ricerche dell’uomo. Il coordinamento, viste le competenze territoriali, è passato dalla prefettura di Pordenone a quella di Udine.

Nei giorni scorsi telecamere e dispostivi di lettura targhe avevano fotografato la moto di Businaro a San Daniele del Friuli e, successivamente, in Carnia.

L’uomo ha una statura tra i 185 e i 190 centimetri, carnagione chiara, occhiali da vista con montatura nera, al momento dell’ultimo avvistamento indossava pantaloni lunghi neri con tasche laterali, maglietta nera a mezze maniche, scarpe da lavoro grigie, casco aperto di colore nero e portava uno zainetto di colore rosso.