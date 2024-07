Si tuffa dalla barca e scompare in mare: si cerca un 73enne a Lignano

Ricerche in mare a Lignano Sabbiadoro per trovare un diportista di 73 anni, che non è più riemerso dopo essersi tuffato in acqua dalla sua imbarcazione. L’uomo, al momento dell’ultimo avvistamento, indossava un costume nero. L’allarme è scattato nel pomeriggio, poco prima delle 17, nella zona tra l’Isola delle Conchiglie e il Faro rosso. A lanciarlo è stata la moglie, ora in stato di shock.

Le operazioni di soccorso sono coordinate dalla Guardia Costiera che ha chiesto l’intervento dell’elicottero Drago dei Vigili del fuoco decollato da Venezia. La zona di mare è battuta anche da due moto d’acqua della Lisagest, oltre che da due battelli della Capitaneria di Porto.

La centrale operativa Sores di Palmanova ha inviato in zona i propri equipaggi per dare supporto sanitario alla coniuge del disperso. I sanitari sono pronti ad intervenire qualora venisse individuato il naufrago.

Le ricerche sono state sospese attorno alle 19, quando il maltempo si è abbattuto con pioggia e grandine che hanno fatto scappare improvvisamente i turisti dalla spiaggia.

Le precipitazioni abbondanti hanno inoltre causato diversi disagi nella località balneare, dove sono ora attivi i vigili del fuoco e squadre della Protezione civile locale per far fronte ad allagamenti e ad alcune piante cadute al suolo. Proprio a causa del maltempo, sia l’elicottero Drago che le imbarcazioni della Guardia Costiera sono state fatte rientrare.

Danni per maltempo si segnalano inoltre anche a Ruda e nella Bassa Friulana.