Scontri a Trieste, 3 agenti feriti: condanna di Piantedosi e Fedriga

Tre poliziotti sono rimasti feriti in maniera non grave durante la protesta sulla gestione dell’accoglienza che si è tenuta ieri sera in piazza Libertà a Trieste. Tra questi il vicario della Questura Leonardo Boido, colpito alla testa da un petardo. Ricoverato a Cattinara, il funzionario è stato dimesso in mattinata. Dopo gli scontri, una donna di Brescia è stata denunciata per resistenza e poi rilasciata. Mentre proseguono gli accertamenti per individuare altre responsabilità, il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi ha telefonato a Boido per esprimere la sua solidarietà: “Nulla può giustificare un’aggressione alle Forze dell’ordine”, ha riferito. Ma vicinanza è stata espressa agli agenti anche dal presidente Fedriga che ha definito gli attacchi intollerabili, invitando politica e associazioni a fermare le crescenti tensioni.

L’assessore regionale Pierpaolo Roberti lega gli scontri alle critiche rivolte a Prefettura e Questura dopo la morte di due persone al Porto Vecchio. Emanuele Loperfido, FdI, chiede alla sinistra una condanna senza ambiguità. Dal Pd, Caterina Conti condanna i violenti ma accusa chi governa delle risposte mancate.

Siulp e Coisp denunciano un’emergenza lasciata cronicizzare e chiedono strutture adeguate. Figec Cisal segnala minacce e lanci di oggetti anche contro cronisti e operatori dell’informazione, costretti a mettersi al riparo.