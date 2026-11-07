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Cronaca

Scontri a Trieste, nel mirino anche i giornalisti

Bomba carta esplosa ai piedi dei cronisti in piazza Libertà. La Federazione Italiana Giornalismo Editoria Informazione esprime solidarietà e chiede pene esemplari.
Redazione
Autore: Redazione

Nota e foto Figec Cisal:

Bombe carta, sassi, getti di estintore e bottiglie rotte contro le forze dell’ordine, giornalisti, cameraman e fotografi. Anche gli operatori dell’informazione sono stati costretti a schivare i lanci di oggetti e a mettersi in sicurezza mentre ieri sera cercavano  di esercitare il diritto e dovere d’informazione rispetto alla manifestazione di protesta che si è svolta in piazza della Libertà a Trieste.

Oltre ai soliti insulti e alle minacce dirette agli operatori dell’informazione, una bomba carta, dopo aver colpito il vicario del Questore, è caduta e esplosa ai piedi dei cronisti, provocando un serio pericolo per la loro incolumità.

Secondo la Federazione Italiana Giornalismo Editoria Informazione, federata Cisal, queste non sono manifestazioni di protesta, ma guerriglia urbana nei confronti della quale proprio a tutela degli operatori della sicurezza e dell’informazione a cui va la nostra piena solidarietà,  vanno applicate sanzioni e pene esemplari.

Editoriale il Friuli s.r.l.

P.IVA 01907840308


Iscritto presso il Registro delle Imprese Tribunale di Udine n. 22270 – CCIAA Ud 203820

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