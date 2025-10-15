  • Aiello del Friuli
  L'incrocio dei trapianti, storia d'amore e sanità
mercoledì 15 Ottobre 2025
Cronaca

Scontri a Udine, condanna unanime dalla politica

Monica Tosolini
Autore: Monica Tosolini

Condanna ferma e unanime dal mondo della politica degli scontri scoppiati ieri sera a Udine al termine del corteo pro Palestina.
Il ministro degli esteri Antonio Tajani nell’informativa alla Camera ha condannato l’antisemitismo e affermato che ieri sera ad Udine i violenti estremisti pro Pal hanno aggredito le forze dell’ordine.
Di antisemitismo ha parlato anche il ministro per i rapporti con il Parlamento Luca Ciriani definendolo “un assurdo che va contro i fatti che la storia sta disegnando”.
La senatrice di Fratelli d’Italia Francesca Tubetti ha descritto quello di ieri a Udine come “uno scempio in una città notoriamente di dialogo e accoglienza”.
Il deputato della Lega Graziano Pizzimenti parla di scontri inaccettabili che hanno messo a ferro e fuoco la città.
La deputata dem Debora Serracchiani accusa “coloro che hanno usato ideali autentici come pretesto per creare tensione: sono frange – ha detto – che vanno isolate, proprio da chi chiede giustizia e libertà per la Palestina”.
Per l’europarlamentare Anna Maria Cisint “non è più tollerabile che manifestazioni, già prevedibili nella loro degenerazione, si trasformino in guerriglia urbana”.
Il presidente del Consiglio regionale Mauro Bordin ha sottolineato con forza che “Eventi che dovrebbero essere momenti di sport e partecipazione non possono, e non devono, trasformarsi in occasioni di scontro”.

