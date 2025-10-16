Scontri a Udine, gli arrestati sono di Buja e Feltre. Domani la convalida

Compariranno domani davanti al Gip di Udine Mariarosa Persico per la convalida del loro arresto le due persone bloccate dalle forze di polizia martedì sera, in occasione degli scontri avvenuti in piazza I maggio al termine del corteo propal. Si tratta di un friulano di 45 anni di Buja con un precedente di lieve entità e di un uomo incensurato di 49 anni residente a Feltre – M.C. e J.P. le loro iniziali – accusati di violenza e resistenza a pubblico ufficiale continuata e aggravata dal volto travisato e dal fatto di essere stata commessa da più persone riunite.

Nel dettaglio, al friulano è stato contestato di aver lanciato in viale della Vittoria sassi e altri oggetti in direzione delle forze dell’ordine, mentre al feltrino di aver aggirato il cordone di sicurezza e di aver cercato di fermare i mezzi della polizia, in particolare l’idrante utilizzato per disperdere i manifestanti, colpendolo con l’asta di una bandiera, raggiungendo nell’impeto anche alcuni agenti in servizio. Dopo l’arresto, il bujese è stato posto agli arresti domiciliari, mentre il veneto è stato portato nel carcere del capoluogo friulano.

I due sono stati sentiti dal loro difensore, l’avvocato Paolo Viola, al momento del conferimento dell’incarico. “Entrambi appaiono frastornati per l’accaduto – ha spiegato il legale – che è andato al di là di quanto potessero immaginare. Siamo ancora nella fase della riflessione su quanto accaduto. Per quanto riguarda le misure cautelari – conclude Viola – domani durante l’udienza di convalida davanti al Gip chiederò la scarcerazione del 49enne e una misura meno afflittiva per il friulano”.

La polizia di Stato, intanto, sta passando al setaccio i filmati e le immagini presi durante gli scontri per dare un nome alle altre decine di persone che hanno partecipato agli scontri. Oltre alle due persone arrestate, ci sono tredici individui denunciati ai quali la Questura ha consegnato il foglio di via dalla città.