Scontri a Udine: mozione in Comune, si costituisca parte civile

Il Comune di Udine si costituisca parte civile nel processo contro i responsabili degli scontri di ieri sera: lo chiede con una mozione la Consigliera comunale Antonella Eloisa Gatta, del Gruppo Misto.
A suo parere il Comune deve chiedere il risarcimento dei danni materiali e di quelli d’immagine che ha subito la città.