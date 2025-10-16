Scontri al corteo pro Pal, domani la convalida dei due arresti

È stata fissata per domani la convalida dell’arresto delle due persone finite in manette martedì sera, a seguito degli scontri avvenuti in piazza primo maggio, al termine del corteo pro Pal. La decisione spetterà al gip di Udine, Mariarosa Persico. A finire nei guai sono un friulano di 45 anni, residente a Buja dove si trova agli arresti domiciliari, e un 49enne di Feltre, ora in carcere a Udine.

Per entrambi l’accusa è di resistenza a pubblico ufficiale, aggravata dal lancio di oggetti verso le forze dell’ordine e dal travisamento del volto. Il Veneto, inoltre, è accusato di danneggiamento di mezzi di servizio.

In particolare, gli è stato contestato di aver danneggiato il mezzo della polizia dotato di idrante con l’asta di una bandiera, che avrebbe utilizzato anche per colpire gli agenti in servizio durante la manifestazione.