BUSINESS FVG
martedì 25 Novembre 2025
Causò il decesso di una 33enne sulla A23, in carcere dopo...
‘Tutti siamo Carmen’: l’inclusione attraverso la danza e la musica
5 medaglie d’oro per le cantine del Friuli Venezia Giulia
Il Sassuolo si salva in extremis, 2-2 contro il Pisa
Como show, Torino travolto 5-1 e profumo d’Europa
Schlein “Partita alle prossime elezioni politiche è apertissima”
Messina si dimette da capo allenatore Milano, squadra a Poeta
Trappola Bodo/Glimt per la Juve, Spalletti “Va alzato il livello”
Mercoledì alle 15 a Palmanova il funerale di Gianfranco Leonarduzzi
Violenza sulle donne, l’appello delle Forze dell’Ordine: denunciate
Codice rosso, 87 casi perseguiti dai Carabinieri di Pordenone nel 2025
Tari e raccolta differenziata, Fvg e Udine top
No al bavaglio, a Palazzo d’Aronco va in scena la protesta...
Cronaca

Scontri al corteo pro Pal, il Comune pronto a costituirsi parte civile

Osservato un minuto di silenzio in memoria di Guerrina Skocaj e Quirin Kuhnert, vittime del maltempo di lunedì scorso
Giancarlo Virgilio
Autore: Giancarlo Virgilio

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Palazzo d’Aronco si costituirà parte civile qualora venisse avviato un procedimento penale inerente i disordini – con feriti – seguiti al corteo pro Pal del 14 ottobre scorso. A chiederlo era stata una mozione presentata dalla consigliera del Gruppo Misto Antonella Eloisa Gatta, sostenuta anche dalla minoranza-

A riferirlo a Telefriuli lo stesso sindaco di Udine, a margine del Consiglio comunale che questo pomeriggio si è aperto con con un minuto di silenzio

richiesto dalla presidente del Consiglio Rita Nassimbeni in memoria di Guerrina Skocaj e Quirin Kuhnert, le due vittime del maltempo di Brazzano di Cormons, travolte dalla colata di fango che ha li ha uccisi una settimana fa.

Tra i principali temi affrontati in aula, la variazione di bilancio.

