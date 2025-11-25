  • Aiello del Friuli
BUSINESS FVG
martedì 25 Novembre 2025
ULTIM'ORA
Causò il decesso di una 33enne sulla A23, in carcere dopo...
‘Tutti siamo Carmen’: l’inclusione attraverso la danza e la musica
5 medaglie d’oro per le cantine del Friuli Venezia Giulia
Trovati morti nel casolare, ipotesi intossicazione da monossido
Scontri al corteo pro Pal, mozione Gatta approvata dopo sei ore...
L’addio a Giovanni, in chiesa il papà e tanti bambini con...
Addio a Lorenzo Buffon, vinse cinque scudetti con il Milan
Al via la ristrutturazione dell’Ufficio postale di Raveo
Despar Nord e Polizia di Stato unite contro la violenza sulle...
Irrigavit, nuove strategie per vigneti più resilienti al clima
Artigianato e futuro d’Europa: a Udine il confronto che ridisegna le...
“La Via del BorGO” chiude il cerchio: l’autunno goriziano diventa racconto
Beni sacri trafugati e rivenduti online restituiti all’Arcidiocesi di Udine
Cronaca

Scontri al corteo pro Pal, mozione Gatta approvata dopo sei ore di Consiglio

Dibattito acceso, centrodestra fuori dall’Aula e intervento finale del sindaco De Toni: approvato il testo rivisto che impegna il Comune a costituirsi parte civile
Giancarlo Virgilio
Autore: Giancarlo Virgilio

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. È passata all’unanimità, alle 21, la mozione della consigliera Antonella Gatta che impegna il Comune a costituirsi parte civile qualora venisse avviato un procedimento penale inerente i disordini – con feriti – e i danneggiamenti seguiti al corteo pro Pal: un voto arrivato al termine di un Consiglio comunale teso, durato sei ore, che ha riportato al centro l’ormai annosa frattura politica su quanto avvenuto il 14 ottobre scorso. La mozione—rivista in alcune formulazioni su richiesta della maggioranza— ha messo d’accordo l’intera Aula, ma solo dopo una seduta dai toni accesi.

Lo scontro è esploso già all’avvio dei lavori, quando la minoranza ha accusato la maggioranza di aver messo come ultimo punto dell’ordine del giorno proprio la mozione in questione. A cascata sono arrivati gli interventi per chiedere di anticipare la discussione “per smettere di censurare le opposizioni”.

La proposta è stata respinta, scatenando la reazione del centrodestra: i consiglieri hanno prima esposto alcuni cartelli con la scritta ‘No bavaglio’, poi sono usciti dall’aula, salvo i consiglieri Gatta e Salmé, per farvi rientro solo al momento nella fase finale della seduta.

A quel punto la maggioranza ha deliberato da sola sui primi punti all’ordine del giorno, scegliendo di far intervenire unicamente il sindaco Alberto Felice De Toni, rispetto agli scontri del 14 ottobre: “Condanniamo con forza i danneggiamenti e siamo vicini alle forze dell’ordine”, ha affermato. Ha poi reso nota la stima dei danni: 5.700 euro tra transenne, pali e feritoie, più i costi  ancora da validare e dieci cassonetti incendiati — ribadendo l’intenzione del Comune di costituirsi parte civile qualora si aprisse un procedimento penale.

