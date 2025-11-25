Scontri al corteo pro Pal, mozione Gatta approvata dopo sei ore di Consiglio

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. È passata all’unanimità, alle 21, la mozione della consigliera Antonella Gatta che impegna il Comune a costituirsi parte civile qualora venisse avviato un procedimento penale inerente i disordini – con feriti – e i danneggiamenti seguiti al corteo pro Pal: un voto arrivato al termine di un Consiglio comunale teso, durato sei ore, che ha riportato al centro l’ormai annosa frattura politica su quanto avvenuto il 14 ottobre scorso. La mozione—rivista in alcune formulazioni su richiesta della maggioranza— ha messo d’accordo l’intera Aula, ma solo dopo una seduta dai toni accesi.

Lo scontro è esploso già all’avvio dei lavori, quando la minoranza ha accusato la maggioranza di aver messo come ultimo punto dell’ordine del giorno proprio la mozione in questione. A cascata sono arrivati gli interventi per chiedere di anticipare la discussione “per smettere di censurare le opposizioni”.

La proposta è stata respinta, scatenando la reazione del centrodestra: i consiglieri hanno prima esposto alcuni cartelli con la scritta ‘No bavaglio’, poi sono usciti dall’aula, salvo i consiglieri Gatta e Salmé, per farvi rientro solo al momento nella fase finale della seduta.

A quel punto la maggioranza ha deliberato da sola sui primi punti all’ordine del giorno, scegliendo di far intervenire unicamente il sindaco Alberto Felice De Toni, rispetto agli scontri del 14 ottobre: “Condanniamo con forza i danneggiamenti e siamo vicini alle forze dell’ordine”, ha affermato. Ha poi reso nota la stima dei danni: 5.700 euro tra transenne, pali e feritoie, più i costi ancora da validare e dieci cassonetti incendiati — ribadendo l’intenzione del Comune di costituirsi parte civile qualora si aprisse un procedimento penale.