Scontri fra tifosi dell’Udinese e del Venezia, feriti e fermi

Un gruppo di una cinquantina di ultras dell’Udinese, spalleggiati da numerosi supporter del Salisburgo, si sono scontrati in serata con i tifosi del Venezia che si trovavano sul treno che li stava riportando nel capoluogo veneto, dopo la partita Udinese-Venezia disputata nel pomeriggio allo stadio Friuli di Udine e vinta dai friulani per 3-2.

Secondo quanto si è riusciti a sapere finora, il treno non doveva fare alcuna fermata ma è stato bloccato nella stazione di Basiliano, dove le due tifoserie sono entrate in contatto. Sono stati lanciati numerosi fumogeni.

Stando a un primo bilancio, ci sono una decina di feriti, alcuni dei quali (almeno quattro, secondo le informazioni raccolte a Udine) sono stati trasportati nell’ospedale del capoluogo friulano. Ci sarebbero anche sette fermi di tifosi che hanno partecipato agli scontri che – secondo alcuni testimoni – sono durati alcuni minuti.

Sul posto sono intervenuti decini di uomini delle forze dell’ordine e un elicottero che ha controllato la zona dall’alto.

I rapporti fra le due tifoserie sono diventati particolarmente tesi dopo la partita di andata, lo scorso 30 ottobre a Venezia, quando ci sono stati tafferugli alla stazione di Venezia Santa Lucia.

Durante la partita di oggi i tifosi del Venezia hanno esposto uno striscione che faceva riferimento proprio agli incidenti del 30 ottobre e che ha provocato la reazione dei tifosi friulani.

Per fermare il treno in corsa, gli ultras di Udinese e Salisburgo – giunti appositamente per dare manforte ai friulani, con cui sono gemellati – hanno rischiato di essere travolti dal convoglio. Il macchinista li ha evitati solo grazie a una frenata disperata.

Appena il treno si è fermato, nei pressi della stazione di Basiliano, pochi minuti dopo la partenza dal capoluogo

friulano, una cinquantina di ultras, incappucciati e armati di bastoni e manganelli, hanno assaltato alcune carrozze occupate dai tifosi del Venezia.

Gli scontri sono stati durissimi ma sono durati pochissimi minuti.

Nei tafferugli un tifoso del Venezia e uno austriaco hanno riportato ferite serie per cui sono stati trasportati in

ospedale in ambulanza. Anche un agente della Questura di Udine e uno di quella Venezia sono rimasti contusi e sono stati accompagnati al Pronto soccorso.

Le persone fermate sono cinque cittadini austriaci e due friulani. Quattro di loro sono feriti (presentano contusioni in varie parti del corpo) ma hanno rifiutato di essere portati in ospedale.

Gli incidenti sono avvenuti alle 18:09. Il treno, che aveva circa 1.200 tifosi a bordo, è ripartito da Basiliano per Venezia alle 19:24.