Scontri prima di Udinese-Padova, 10 Daspo e denunce per rissa aggravata

.Si è svolto ieri a Udine, presso il Bluenergy Stadium, l’incontro calcistico Udinese-Padova, valevole per la Coppa Italia e terminato con risultato 1-0. Prima dell’inizio dell’incontro, un gruppo di circa 50 Ultras del Padova ha raggiunto il Parco Ardito Desio a bordo dei propri mezzi, confondendosi con gli oltre 800 tifosi padovani e tentando di eludere i servizi di scorta. All’interno del parco, gli Ultras patavini hanno ingaggiato una serie di lanci di artifizi pirotecnici e di oggetti contundenti verso gli ultras friulani, nel frattempo usciti dalla propria sede associativa situata nei pressi del parco.

L’intervento congiunto delle questure di Padova e Udine, attraverso i propri equipaggi territoriali e delle Digos e dei reparti organici, ha permesso di separare tempestivamente le due tifoserie, evitando che vi fossero feriti. All’esito dell’attività, 10 tifosi padovani (di cui 4 con precedenti specifici nell’ambito sportivo) sono stati identificati, denunciati per rissa aggravata e colpiti da provvedimenti di Daspo che vanno dagli 8 ai 3 anni.

Nel corso dell’intervento di polizia sono stati sequestrati strumenti atti ad offendere (mazze e bastoni), nonché artifizi pirotecnici, rivenuti sia all’interno del parco che a bordo delle autovetture utilizzate dai facinorosi.

Proseguono gli accertamenti delle Digos delle questure di Padova e Udine al fine di identificare gli altri 40 antagonisti padovani protagonisti della spedizione violenta, al fine di adottare il conseguenti provvedimenti di Daspo.