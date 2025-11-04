Scontri tra tifosi prima della partita Triestina-Brescia: arrestati tre ultras

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Tre ultras sono stati arrestati in flagranza differita dalla polizia. Sono accusati di rissa aggravata, lesioni, violenza, resistenza a pubblico

ufficiale in concorso e porto abusivo di oggetti atti ad offendere. Si tratta di due cittadini residenti a Brescia, di 46 e 27 anni, e uno residente a Trieste di 49 anni.

I tre appartengono rispettivamente alla curva del Brescia e della Triestina. Sono stati individuati fra i responsabili degli scontri avvenuti, domenica, durante le fasi di afflusso delle tifoserie allo Stadio Rocco per l’incontro di calcio, valido per il campionato di serie C, tra la squadra alabardata e quella dei leoni.

In quell’occasione 50 ultras bresciani hanno raggiunto via San Pantaleone, a bordo di minivan e auto private, dove si trovano alcuni locali abituali punti di ritrovo dei tifosi della curva Furlan. Scesi dai mezzi – in gran parte travisati ed impugnando aste da bandiera e cinture – sono venuti a contatto, per qualche minuto, con gli ultras locali.

I tafferugli sono stati interrotti dal rapido intervento della polizia, nel corso del quale un agente della Digos ha riportato lesioni con prognosi di dieci giorni.

Per i tre ultras arrestati sono stati disposti i domiciliari. È ancora in corso, da parte della polizia di Trieste, l’analisi di altri filmati al fine di individuare ulteriori responsabili dei tafferugli.