Incidente tra due vetture alle 14.30 lungo la A34, tra Gorizia e Farra d’Isonzo, in direzione Villesse. Le due auto, per cause in corso di accertamento, sono entrate in collisione. Dopo lo schianto, una vettura è finita cappottata. Tre i feriti lievi, tutti soccorsi e trasportati al pronto soccorso in ambulanza. L’incidente ha causato disagi lungo l’arteria autostradale per circa tre ore. Sul posto era presente anche l’elisoccorso