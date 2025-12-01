Scontro al semaforo, due automobilisti in ospedale

Grave incidente oggi alle 16.33 all’incrocio semaforico di via Toppo Wassermann, nella zona industriale Ausa Corno tra San Giorgio di Nogaro e Carlino. Due auto si sono scontrate violentemente: a bordo un uomo del 1936 e un conducente del 1985, entrambi trasferiti in ambulanza dagli uomini della Croce Rossa. Una delle vetture è rimasta adagiata su un fianco, rischiando di finire nel fossato; i Vigili del fuoco l’hanno messa in sicurezza. Sul posto anche il 118 e la Polizia stradale per i rilievi.