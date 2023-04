Scontro all’incrocio, ferito motociclista

Supera in moto alcune auto e, all’altezza di un incrocio, si scontra con una macchina. Avrebbe potuto avere conseguenze più gravi l’incidente che si è verificato oggi pomeriggio tra via Bellini e via Prati a Vigonovo di Fontanafredda.

Un cittadino americano era in sella alla sua moto quando, per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri, è andato ad impattare con una macchina alla guida della quale c’era un’anziana. Il motociclista è rimasto ferito e, una volta soccorso da personale sanitario, è stato condotto in condizioni serie ma stabili all’ospedale di Pordenone.