Scontro all’incrocio, si cappotta l’auto dei carabinieri

Rocambolesco incidente stradale questa mattina in viale Venezia a Pordenone. Per cause in corso di accertamento da parte della polizia locale, supportata dagli agenti della Questura, una Gazzella dei carabinieri è finita ruote all’aria.

L’incidente si è verificato all’incrocio semaforico tra la Pontebbana, via Interna e via San Daniele.

La macchina del Radiomobile, una Alfa Romeno Tonale, stava percorrendo la ss13 da Pordenone verso Fiume Veneto quando è stata centrata da un suv della Opel. All’origine, probabilmente, una mancata precedenza.

Nell’impatto è rimasta coinvolta una terza vettura, una Fiat Tipo.

La macchina dei militari dell’Arma si è cappottata e per estrarre i due carabinieri in servizio è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco. Entrambi, fortunatamente, non hanno riportato ferite gravi.