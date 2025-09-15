Scontro auto-bici, ciclista 19enne ferito a Porcia

Lo scontro tra una vettura e una bicicletta ha causato il ferimento di un 19enne a Porcia. L’incidente è avvenuto intorno alle 14:10, all’incrocio tra Via Villa Scura e Via Marco Vietati. Secondo la ricostruzione dei militari del Radiomobile di Pordenone, il conducente di una Fiat Punto, un 33enne del posto, non ha dato la precedenza a un 19enne che stava transitando con la sua bicicletta sulla pista ciclabile. L’impatto è stato inevitabile.

Il ciclista, a seguito della caduta, è stato trasportato con ferite serie all’ospedale di Pordenone. Per aver omesso di dare la precedenza al velocipede, l’automobilista è stato sanzionato secondo le norme del Codice della Strada.