Scontro auto-bici, ferito ciclista di 21 anni

Un incidente stradale tra una vettura e una bicicletta ha causato il ferimento di un 21enne a Basaldella di Campoformido. Lo scontro è avvenuto alle 11.30 all’altezza della rotatoria di Basaldella tra via Verdi e via della Roggia.

La dinamica del sinistro è al vaglio della Polizia Locale del Comando Intercomunale di Campoformido-Pozzuolo del Friuli.

Il giovane rovinato sull’asfalto è stato soccorso e trasferito all’ospedale di Udine. Illesa la conducente di 48 anni dell’automobile che da Udine era diretta a Campoformido.