Scontro tra due auto: una si cappotta, anziano elitrasportato

Incidente stradale questa mattina a Sacile. All’altezza della rotonda sulla ss13, in via Ruffo, si sono scontrate una Skoda e un’Audi. Il conducente di quest’ultima non avrebbe dato la precedenza all’altro automobilista, la cui Skoda, a causa dell’impatto, si è cappottata.

Il proprietario, un uomo di 79 anni di Caneva, è stato elitrasportato all’ospedale di Udine. Non sarebbe però in pericolo di vita.

Il conducente dell’Audi, un cittadino albanese di 35 anni residente a Cordignano, è invece uscito illeso. La macchina è stata sequestrata poiché era stata già stata oggetto di sequestro per mancanza dell’assicurazione.

Sul posto, oltre a personale del 118 e dei vigili del fuoco, i carabinieri del Radiomobile di Sacile per i rilievi del sinistro.