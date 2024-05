Scontro tra auto all’incrocio, una si cappotta

Incidente stradale oggi pomeriggio tra Rivis e Reana del Rojale. Per cause al vaglio dei carabinieri, all’incrocio tra l’ex provinciale 38 e via Battiferro si sono scontrate due auto. Una, alla giuda della quale c’era un cittadino straniero, a causa del violento impatto si è cappottata. Ferito in maniera non grave il conducente, che in attesa dell’arrivo dei soccorsi è rimasto seduto a terra.

Lievi escoriazioni anche per la conducente dell’altra auto. All’origine del sinistro una mancata precedenza. Sul posto, oltre ai carabinieri, personale sanitario del 118 e i vigili del fuoco.