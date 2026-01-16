Scontro tra auto e furgone, feriti marito e moglie

Una coppia di coniugi è stata soccorsa all’alba di oggi a Ciconicco di Fagagna, in seguito a uno scontro tra la loro auto e un furgone.

L’incidente si è verificato lungo la Strada regionale 464, in via Spilimbergo, all’incrocio con via Plasencis, per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri.

Sul posto sono intervenuti i sanitari e i vigili del fuoco, che hanno estratto dall’abitacolo i due anziani rimasti intrappolati nella scocca della vettura. La coppia è stata quindi presa in carico dal personale sanitario e trasportata all’ospedale di Udine in codice giallo. Illesi gli occupanti del furgone.