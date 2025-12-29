  • Aiello del Friuli
lunedì 29 Dicembre 2025
Cronaca

Scontro auto-scooter, morto sul colpo 54enne

L'incidente nel pomeriggio a Premariacco
Giancarlo Virgilio
Autore: Giancarlo Virgilio

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO.È morto poco dopo l’impatto He Liangping, il motociclista rimasto coinvolto nel grave incidente avvenuto nel pomeriggio a Premariacco, lungo la Strada Provinciale 48. Il centauro, 54enne di origini cinesi, viaggiava in sella alla sua moto quando, alle 16.18, si è scontrato con un’automobile all’altezza dell’azienda Tunella, in via Cormons. Inutili i disperati tentativi di rianimazione messi in atto dai soccorritori.
Alla guida della vettura c’era una ragazza di 22 anni di Pulfero, rimasta sotto shock ma uscita illesa dal veicolo, nonostante l’auto, dopo l’impatto, sia finita contro un segnale stradale. La dinamica dello scontro è ancora al vaglio degli investigatori e, dai primi rilievi, si ipotizza che lo scooter possa aver invaso la corsia opposta. Secondo una prima ricostruzione, il centauro sarebbe stato sbalzato violentemente sul parabrezza dell’utilitaria per poi carambolare sull’asfalto.
Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, i vigili del fuoco, i carabinieri e la polizia locale, questi ultimi impegnati rispettivamente nei rilievi e nella gestione del traffico. L’incidente si è verificato a pochi metri dalla nuova rotatoria realizzata per ridurre la pericolosità dell’incrocio con la Strada Regionale 356, un tratto noto per l’elevata velocità dei mezzi e per una leggera curva presente poco prima della rotonda.

