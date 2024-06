Scontro auto-moto a Porpetto: morto motociclista di 45 anni

Williams Strizzolo, 45 anni, di Morsano di Strada, è morto questa mattina alle 8 a seguito delle gravi ferite riportate in un incidente stradale avvenuto ieri sera nel centro di Porpetto. Strizzolo stava rientrando a casa dal lavoro quando, alle 22:30, in via Udine, vicino a un incrocio, è stato sbalzato dalla sua Harley Davidson in seguito ad una collisione con un’automobile.

I soccorsi sono intervenuti immediatamente con due ambulanze e l’elisoccorso regionale. Il motociclista friulano, trasportato d’urgenza al pronto soccorso del Santa Maria della Misericordia, sembrava inizialmente in condizioni stabili: era cosciente e rispondeva alle domande dei medici.

Le cause dell’incidente sono in corso di accertamento da parte della Radiomobile della Compagnia di Palmanova, che ha eseguito i rilievi sul luogo del sinistro. Illeso il conducente della vettura coinvolta nello scontro.