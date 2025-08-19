  • Aiello del Friuli
BUSINESS FVG
martedì 19 Agosto 2025
BUSINESS FVG


Cronaca
Il braccio di ferro tra le due parti si infiamma

Scontro Comune-vigili, Cisint: "Sciopero del tutto ingiustificato"

Matteo Femia
Autore: Matteo Femia

GUARDA IL VIDEO Si infiamma il braccio di ferro tra Comune e sindacato di polizia Sapol a Monfalcone. Dopo l'annuncio dello sciopero proclamato dalla sigla sindacale per il prossimo 30 agosto, arriva infatti la dura replica dell'amministrazione municipale con le parole della consigliera delegata alla Sicurezza Anna Cisint. "Si tratta – dice l'ex sindaco – di uno sciopero contro la città del tutto ingiustificato. Su queste basi – aggiunge – nessuna amministrazione può legittimamente sottostare  a una sorta di intimidazione che, se accolta, porterebbe a un sovvertimento delle regole e delle competenze nella gestione e organizzazione di una struttura pubblica, che non può essere governata dai desiderata dei singoli dipendenti o da quelli di una sigla sindacale". Cisint poi ricorda: "Il sindacato non ha competenza sulla gestione interna del Corpo, che deve basarsi su una chiara gerarchia, dove ciascuno risponde delle proprie decisioni e i vertici hanno responsabilità precise". Ed invita chi non concorda con la linea dell'amministrazione a cercare altre soluzioni: "Chi non intende svolgere il ruolo di agente a Monfalcone ha sempre la possibilità di valutare altre strade professionali: nessuno qui ha chiesto più di ciò che è previsto dalle normative". E riguardo lo sciopero del 30 agosto che avverrà in concomitanza con la manifestazione Sbaracco rassicura che quest'ultima si svolgerà regolarmente: "Stiamo valutando – anticipa Cisint – anche la possibilità di attivare una convenzione con altri Comandi. Inoltre, abbiamo già predisposto che le economie di spesa derivanti dallo sciopero siano destinate al potenziamento della sicurezza del Corpo, con l'acquisto – conclude – di ulteriori dotazioni".

