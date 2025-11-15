Scontro di gioco a Corno di Rosazzo, gara sospesa

Momenti di forte apprensione sono stati vissuti questo pomeriggio a Corno di Rosazzo, durante la gara di calcio tra le formazioni Under 19 di Corno Calcio e Fiumicello 2004.

Nel corso del secondo tempo della sfida, due giocatori della squadra di casa sono entrati in rotta di collisione, e uno dei due ha riportato un trauma cranico con conseguente perdita di conoscenza. L’infortunio ha richiesto l’intervento sul posto di un’ambulanza e dell’elicottero sanitario, i cui operatori hanno soccorso prontamente il ragazzo, che dopo qualche minuto ha ripreso i sensi. La gara sarà recuperata in data da destinarsi.