Scontro fatale a Osoppo, morto motociclista: aveva 49 anni

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Tragico incidente mortale nella serata di ieri a Osoppo. A perdere la vita il motociclista di 49 anni Giampietro Scarsini. Originario di Tolmezzo e residente a Buja, Giampietro lavorava come operaio in un’azienda della zona.

Il violento schianto è avvenuto poco prima delle 20 in via Rivoli, nella zona industriale Saletti, lungo la Strada regionale 463. Per cause in corso di accertamento, la sua moto si è scontrata con un furgone: un impatto che non gli ha lasciato scampo.

Sbalzato dalla sella, Il 49enne è finito a terra riportando traumi gravissimi. Inutili i tentativi di rianimazione da parte dei sanitari del 118, giunti sul posto insieme ai vigili del fuoco e ai carabinieri.

La strada è rimasta chiusa a lungo per consentire i soccorsi e i rilievi, con un tratto della regionale interdetto al traffico fino alle 22.40. La dinamica del sinistro è ora al vaglio delle autorità.

La comunità di Buja e gli amici delle due ruote a motori sono sotto choc per la scomparsa improvvisa di un uomo conosciuto e apprezzato.