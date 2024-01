Scontro fra auto, una si cappotta: due feriti

Cinque persone sono state coinvolte in un incidente che si è verificato questo pomeriggio a Udine, in viale Pier Paolo Pasolini. Per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell’ordine, nello scontro tra due auto una si è poi cappottata. Sul posto sono giunti l’equipaggio di un’ambulanza Als (Advanced Life Support, ovvero mezzo di soccorso sanitario in emergenza urgenza con infermiere a bordo) e l’equipaggio di un’ambulanza Bls entrambe provenienti da Udine. Tre persone, controllate sul posto, hanno rifiutato l’ospedalizzazione, altre due sono state trasportate all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine con ferite non gravi.

Altri incidenti accaduti nel pomeriggio nella nostra regione:

A San Daniele, lungo via Kennedy, all’altezza di una intersezione, nello scontro tra un’auto e una moto la persona che viaggiava in sella alla due ruote ha avuto la peggio ed è stata trasportata in volo all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine, stabile.

A Varmo, in località Cornazzai, lungo la “Ferrata”, in un impatto fronto laterale tra due vetture, due persone sono rimaste ferite e sono state trasportate all’ospedale di Latisana con ferite non gravi.

Infine nella zona industriale di San Giorgio di Nogaro, sempre nel pomeriggio di oggi, si è verificato un incidente/infortunio sul lavoro con una lesione da ustione. Sul posto l’equipaggio dell’ambulanza proveniente da San Giorgio di Nogaro e quello dell’automedica: per il ferito, il trasporto all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine in codice giallo.