Scontro frontale a Ciconicco di Fagagna, centauro sbalzato per 6 metri

Un motociclista è rimasto coinvolto oggi pomeriggio in un incidente stradale avvenuto a Ciconicco di Fagagna. Erano da poco passate le 15.30 quando, per cause al vaglio dei carabinieri di San Daniele, due auto si scontrate frontalmente lungo la regionale 464. Nella dinamica, oltre ad una terza vettura, è rimasta coinvolta una moto, il cui conducente, a causa dell’impatto, è stato sbalzato per più di 5 metri finendo nel campo che costeggia la strada. Soccorso da personale del 118, giunto sul posto con ambulanza ed elisoccorso, è stato condotto all’ospedale di Udine. Non sarebbe in pericolo di vita. A causa dell’incidente, un tratto di regionale è rimasto chiuso per diverse ore.