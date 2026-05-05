Scontro frontale e auto ribaltata in un campo, due feriti

Un incidente stradale si è verificato questa mattina, lungo via Silvio Pellico, nel comune di Sedegliano. Per cause al vaglio dei carabinieri, due vetture si sono scontrate frontalmente con un impatto così violento da terminare la loro corsa fuori dalla carreggiata, all’interno di un campo agricolo adiacente.Nell’impatto, una delle due automobili si è ribaltata. All’interno dell’abitacolo sono rimaste incastrate due persone, le cui condizioni sono apparse subito serie ai primi soccorritori.I vigili del fuoco hanno lavorato con le cesoie idrauliche per liberare i feriti dalle lamiere, mentre il personale sanitario del 118 ha prestato le prime cure sul posto prima del trasporto in ospedale.