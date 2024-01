Scontro frontale sulla Pontebbana: morto un 30enne

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Terribile scontro frontale sulla Pontebbana: questa notte un cittadino albanese di 30 anni ha perso la vita. E’ accaduto attorno alle 3 e mezza sulla strada statale 13, in Comune di Zoppola, a poche centinaia di metri dal ponte sul Meduna.

Stando alle prime ricostruzioni effettuate dalla radiomobile dei carabinieri di Pordenone, per cause in corso di accertamento una Mercedes sulla quale stavano viaggiando due persone ha invaso la corsia opposta. L’automobile si è scontrata frontalmente con una Fiat Punto che stava sopraggiungendo, guidata dal 30enne con a bordo un’altra persona. Lo schianto è stato devastante. Sul posto sono giunti dal capoluogo del Friuli occidentale i vigili del Fuoco, due ambulanze e un’automedica, oltre all’elisoccorso. I sanitari hanno preso in carico le quattro persone coinvolte e trasportato il 30enne in gravissime condizioni al Santa Maria degli Angeli. Le ferite riportate nell’incidente, però, non gli hanno lasciato scampo: l’uomo è deceduto questa mattina. Il corpo è stato messo a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Meno gravi le condizioni degli altri individui coinvolti, che non sono in pericolo di vita. Uno di loro, elitrasportato all’ospedale di Udine, è ricoverato in prognosi riservata. Gli altri sono stati portati in ambulanza a Pordenone in codice giallo.

La statale è rimasta chiusa fino alle 7 per i rilievi.