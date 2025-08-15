Scontro frontale tra Maserati e Fiat, ferito gravemente un 22enne

Poco dopo l’incidente sulla A23, un altro incidente stradale ha tenuto impegnati i soccorritori in questa mattina di Ferragosto. A Bressa di Campoformido, poco prima delle 5 del mattino, nella stretta via 4 Novembre, uno scontro frontale tra una Maserati e una Fiat Punto ha causato il ferimento del 22enne che si trovava alla guida dell’utilitaria.

Il ragazzo, del luogo, è rimasto incastrato tra le lamiere dell’auto. I vigili del fuoco di Udine sono intervenuti rapidamente con cesoie e divaricatori idraulici per estrarlo dall’abitacolo. Una volta liberato, il giovane è stato affidato alle cure del personale sanitario, che lo ha stabilizzato sul posto prima di trasportarlo d’urgenza in ospedale. Le sue condizioni sono gravi, con traumi e fratture multiple. Nessuna conseguenza, invece, per il 54enne del posto che si trovava alla guida dell’auto di lusso.

I rilievi dell’impatto sono al vaglio dei carabinieri del nucleo radiomobile di Udine, intervenuti sul posto per i rilievi. I vigili del fuoco hanno concluso l’intervento mettendo in sicurezza i veicoli incidentati.