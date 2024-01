Scontro tra un furgone e due auto sulla A4: due morti

Due persone hanno perso la vita e altre due sono rimaste ferite a seguito di un incidente che si è verificato lungo la A4 nel tratto compreso tra Palmanova e Porpetto in direzione Venezia, vicino all’area di servizio di Gonars Nord intorno a mezzanotte e un quarto di oggi. L’incidente ha coinvolto due vetture e un furgone. Dopo l’allarme, sul posto sono giunti i sanitari con due ambulanze e l’elisoccorso, i vigili del fuoco, gli agenti della Polstrada e personale dell’autostrada.P

er le due persone più gravi non è rimasto altro da fare se non decretare il decesso. Per una terza persona è stato disposto il trasferimento dal luogo dell’incidente all’ospedale di Palmanova con l’ambulanza di Palmanova in codice verde. Per una quarta persona è stato disposto il trasporto con l’equipaggio dell’ambulanza di San Giorgio di Nogaro con a bordo del medico dell’automedica di Udine in *codice giallo* all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine.