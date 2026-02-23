Scontro furgone-scooter, muore un centauro 60enne a Monfalcone

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Tragedia stamattina attorno alle 6 all’incrocio tra le vie IV Novembre e San Polo a Monfalcone nei pressi della rotonda dell’Anconetta. A causa di uno scontro frontale tra un furgone con targa slovena ed uno scooter, ha perso la vita il conducente di quest’ultimo mezzo, un cittadino italiano sessantenne del posto. Il sinistro è avvenuto a poche decine di metri dall’ospedale della città: il personale sanitario chiamato sul posto è arrivato in pochi istanti, tentando di rianimare il centauro, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare: è spirato poco dopo il ricovero in pronto soccorso, troppo gravi le ferite riportate. Sul posto rilievi della Polizia Stradale, che sta cercando di delineare la dinamica esatta dell’incidente, e Polizia locale. Il traffico ha subito chiusure e rallentamenti nell’area di via San Polo per diverse ore.