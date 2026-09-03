Scontro tra moto e trattore, morto un centauro

Drammatico incidente stradale nel pomeriggio di oggi a San Vito al Tagliamento, in località Torricella. Per cause ancora in corso di accertamento dei carabinieri, un trattore e una moto si sono scontrati violentemente.

Ad avere la peggio è stato il centauro, finito a terra dopo un impatto particolarmente duro contro il mezzo agricolo. L’uomo è morto a causa delle gravissime lesioni riportate. Sul posto hanno operato, in sinergia, i sanitari del 118 con ambulanza ed elisoccorso, insieme alle squadre dei vigili del fuoco.